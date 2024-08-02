Лукашенко пожаловался, что мало получает 20 2.08.2024, 11:29

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Фото: gomel.today

Сам же он украл у белорусов миллиарды.

Лукашенко пожаловался, что ему пять лет не повышают зарплату. Об этом он заявил на церемонии вручения госнаград сотрудникам системы управления делами. Сам же диктатор украл у белорусов миллиарды.

За время нахождения Лукашенко у власти многие СМИ, эксперты и другие ресурсы озвучивали очень разную информацию о вероятных активах диктатора.

В июне 2006 года американский посол в Беларуси Джордж Крол отправил в Вашингтон депешу со списком 50 самых богатых людей Беларуси. Этот документ оказался среди 1014 дипломатических телеграмм из секретного архива госдепартамента США и Пентагона, которые в результате утечки попали в распоряжение проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. В 2010 году WikiLeaks обнародовал эту депешу.

Согласно ей, Лукашенко уже в 2006 году возглавлял список самых богатых белорусов: американские дипломаты оценили его состояние в девять миллиардов долларов.

В августе 2011 года российский телеканал НТВ опубликовал третью часть документального фильма-расследования «Крестный батька». В нем размер состояния Лукашенко оценивался в сумму от восьми до 12 миллиардов долларов.

В расследовании 2014 года, опубликованном на сайте французского телеканала France 24, международная команда журналистов из пяти стран оценила сумму денег, незаконно присвоенных за 20 лет Лукашенко и его ближайшим окружением, в десять миллиардов долларов.

В июле 2020 года российский политолог Андрей Суздальцев оценивал состояние семьи Лукашенко уже в сумму от 12 до 16 миллиардов долларов. Как утверждал тогда Суздальцев, до 2012 года деньги Лукашенко хранились в Сирии, где правит дружественный диктаторский режим Башара Асада. Но после начала гражданской войны в этой стране деньги Лукашенко оттуда вывели. Другая часть денег якобы находилась на Кипре — как считал Суздальцев, их тоже пришлось выводить после начала проверок со стороны местных властей. Политолог предполагал, что «заначки» Лукашенко есть также в Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах.

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