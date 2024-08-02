закрыть
2 августа 2024, пятница, 13:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В России пропагандисты начали истерично призывать к миру по-украински

2
  • 2.08.2024, 11:38
  • 8,650
В России пропагандисты начали истерично призывать к миру по-украински

Дела в Москве идут неважно.

Реальное положение дел в РФ, мягко говоря, «не очень». Об этом в своем Телеграм-канале пишет украинский журналист и блогер Денис Казанский, который опубликовал отрывок из обращения бывшей журналистки телеканалов кума Путина Медведчука Дианы Панченко, сбежавшей в Россию.

В появившемся в Сети ролике она по-украински истерично призывает своих бывших сограждан требовать выборов и мирных переговоров с РФ.

Как метко замечает Казанский, если бы Кремль мог бы победить на поле боя, то пропагандистку бы не заставили так отчаянно транслировать актуальные для Москвы тезисы.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Обменный фонд
Обменный фонд Ирина Халип
Сколько еще Россия может вести войну?
Сколько еще Россия может вести войну? Гарри Каспаров
В Кремле задергались
В Кремле задергались Леонид Невзлин
Обитатель минного поля
Обитатель минного поля Владимир Халип