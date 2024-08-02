В России пропагандисты начали истерично призывать к миру по-украински

В России пропагандисты начали истерично призывать к миру по-украински2
- 2.08.2024, 11:38
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Дела в Москве идут неважно.
Реальное положение дел в РФ, мягко говоря, «не очень». Об этом в своем Телеграм-канале пишет украинский журналист и блогер Денис Казанский, который опубликовал отрывок из обращения бывшей журналистки телеканалов кума Путина Медведчука Дианы Панченко, сбежавшей в Россию.
В появившемся в Сети ролике она по-украински истерично призывает своих бывших сограждан требовать выборов и мирных переговоров с РФ.
Как метко замечает Казанский, если бы Кремль мог бы победить на поле боя, то пропагандистку бы не заставили так отчаянно транслировать актуальные для Москвы тезисы.