«Я не хронический жлоб, у нас с девушкой есть договоренность» 2.08.2024, 11:46

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Айтишники в Беларуси и за границей объяснили, как надо экономить.

С айтишниками, которые крайне мало тратят или буквально на всем экономят в Беларуси и за границей, поговорило издание devby.io.

«С начала отношений обучаю девушку своим финансовым привычкам»

Янка, .NET-разработчик, опыт в IT — 12 лет:

— Не знаю, считается ли это как очень мало, но, живя в Тбилиси, укладываюсь где-то в 800 долларов в месяц. Живя в Минске, тратил около 300−400 долларов, правда, жил при этом один в собственной квартире.

Но обо всем по порядку. У меня всегда были довольно скромные материальные запросы. Получив 12 лет назад свою первую айтишную зарплату, купил на нее доллары и сложил в тайник, продолжая оплачивать текущие расходы со стипендии. К тому моменту, к слову, со студенческих приработок успел скопить около 3000 долларов. Правда, жил с родителями — так что мне было, где жить и что есть, но, например, одежду себе начиная с поступления в университет уже покупал с собственных денег.

Эта нехитрая финансовая привычка, когда я тратил только стипендию (она составляла около 100 долларов на тот момент), а зарплату при получении сразу же переводил на банковские депозиты, сохранилась у меня вплоть до окончания магистратуры, когда отложенных таким образом денег хватило на покупку машины из салона.

Машину, к слову, взял полностью в рублевый кредит, держа деньги на долларовом депозите, что позволило еще немного выиграть на девальвации 2015−2016 годов. Мне тогда каждый встречный пытался доказывать, что машина это чистый убыток, будто бы она выезжая из салона теряет чуть ли не треть стоимости, и что такси намного выгоднее, но в итоге я смог ее выгодно продать перед отъездом в Беларуси в 2022 году. За семь лет покупка потеряла в стоимости где-то на 1,5 тысячи долларов.

С машиной пришли дополнительный траты, но и стипендия подросла: теперь я учился в аспирантуре и мог рассчитывать почти на 200 долларов. Зарплату сразу после получения перечислял на погашение кредита, долларовую «заначку» расчехлял только в самом крайнем случае. Университет еще и закрывал потребность в путешествиях: за счет вуза в среднем раз в год удавалось куда-нибудь съездить, в том числе побывал, например, в Китае, потратив минимум своих денег.

В 2017 году, пользуясь спадом на рынке недвижимости, приобрел свою первую квартиру. Недалеко от центра, новостройка, состояние хуже, чем нулевое, но зато очень выгодно. На ближайшие два года увяз в казавшемся бесконечным ремонте, который пожирал практически все деньги — на личные нужды оставлял себе самый минимум.

Начав жить самостоятельно, я остался верен своим финансовым привычкам, оставляя себе на расходы 300−400 долларов, а все, что выходило сверху, — инвестировал.

Причем если надо было обновить технику, то на нее начинал собирать заранее, откладывая уже в оперативный резерв из этой суммы. Правда, обновлял ее очень редко, только когда старая либо ломалась, либо становилась практически непригодна к использованию. Например, мой первый смартфон прожил 4,5 года, нынешнему сейчас уже 3 — и без крайней необходимости обновлять его не планирую.

В пандемию трат стало еще меньше. Сейчас, поднимая свои записи расходов, вижу, что в некоторые месяцы 2020−2021 годов выходило около 600 рублей всего.

В начале 2022 года я планировал не продлевать контракт на работе и устроить себе продолжительный отпуск — жить только с пассивного дохода, который к тому моменту уже составлял около 1000 долларов. Но, увы, моим планам не суждено было сбыться — а я сам оказался в Грузии.

Тут стоит сделать небольшое лирическое отступление и рассказать о том, что нарушало идиллическую картину: о девушках. При знакомстве я честно рассказывал о своих финансовых привычках, но при этом три раза у меня разваливались отношения из-за отказа содержать девушек.

Я никогда не скрывал своего дохода от них, и каждый раз ситуация развивалась примерно по одному сценарию: девушка понимала, что мой доход в разы (а то и на порядок) превышает ее собственный, решала, что на эти деньги мы можем прожить вдвоем, и при обсуждении идеи съехаться изъявляла желание уйти с работы и начать жить на мои деньги.

После отказа в ход шла тяжелая артиллерия: крики, слезы, оскорбления, «Да ты не мужчина!», угрозы разорвать отношения или уйти «налево».

Однажды этот конфликт разгорелся после двух лет благополучных, как мне казалось, отношений. Еще в нескольких случаях конфликты вокруг моих денег начинались на более ранних этапах, с примерно аналогичных результатом. Оказывалось, что девушка может несколько лет посещать психотерапевта, постоянно рассуждать о важности договоренности в отношениях и личных границах, но идею о том, что мои деньги — это мои деньги, и решаю как ими распоряжаться только я, мне до определенного момента не удавалось донести ни до одной. В конечном итоге сохранить финансовые привычки мне оказалось важнее.

С момента отъезда из Беларуси я живу с девушкой, у нас большая часть расходов делится пополам. За квартиру, правда, с самого начала я плачу больше половины, плюс вся коммуналка и интернет на мне. На праздники делаю ей дорогие подарки, при этом настоял, чтобы она мне не дарила ничего ценного, чтобы не нарушать заведенный режим. Доставки мы не заказываем, готовим сами, на работу я хожу пешком. Регулярно говорю ей, что мне вообще все равно, как она одета и накрашена, и это в целом примерно так и есть. По этому поводу регулярно шучу на тему своего плохого зрения. К тому же мы все еще не осели на постоянном месте, поэтому вещами стремимся не обрастать.

С начала отношений обучаю девушку своим финансовым привычкам, она раньше практически ничего не откладывала, а потом быстро вошла во вкус, записывает все траты и старается экономить и инвестировать. Собрала уже немалую сумму, за последний год получила хорошую отдачу от инвестиций — больше 20% в долларах.

Друзья, которым я об этом рассказываю, иногда в шутку интересуются, знает ли она стоп-слово, а некоторые знакомые девушки прямо называют такие отношения абьюзивными. При этом я не хронический жлоб, например, у нас есть договоренность: если в результате новой релокации ей придется оставить работу, то я буду оплачивать ее расходы в обмен на работу по дому, аналогично в случае беременности.

Подводя итог, скажу, что благодаря этим финансовым привычкам все еще каждая крупная покупка приносит огромное удовольствие, в том числе на этапе выбора, который может растягиваться на несколько месяцев. И очень рад, что смог найти человека, который эти привычки готов разделять.

«Хачу скончыць рамонт да канца года, бо ўжо надакучыла пастаянна эканоміць»

Алесь, Oracle-распрачоўшчык, у IT — з 2020 года:

— Я айцiшнiк, якi трацiць зусiм мала грошай, бо каплю на рамонт — а раней капіў на кватэру.

Жыву з мамай-пенсіянеркай, мы купляем толькі самае неабходнае: прадукты выбiраем у асноўным на зніжках, а яшчэ ў мамы ёсць сацыяльная зніжка на агародніну і крупы.

Ядзім толькі дома дамашнюю ежу. Нам прыходзіцца эканоміць, бо, калі мне прыходзіць зарплата, — амаль у той жа дзень я іду і купляю даляры ў абменным пункце, запашваю грошы ў валюце, а назад іх мяняць ужо не хочацца. На адпачынак таксама грошы не трачу — спрабую знаходзіць бясплатныя забавы, іх у Мінску хапае. Транспартам толькі грамадскім карыстаюся.

Насамрэч гэта мацi прывучыла мяне адкладваць грошы — яшчэ са студэнцкіх гадоў: са стыпендыi я купляў толькі праязны, усё астатняе запашваў, так за 5 гадоў атрымалася накапіць 1500 даляраў.

Рамонт я распачаў у лютым — i я хачу скончыць яго да канца гэтага года, спадзяюся мне хопіць грошай, што ўжо сабраў, бо ўжо, насамрэч, надакучыла пастаянна эканоміць. Я вяду ў спецыяльным дадатку на тэлефоне: колькі і на што кожны месяц уходзіць грошай. У нас на дваіх з мамай за месяц выходзіць траціць 700−1000 рублёў. Бывае канешне больш, калі робім буйную пакупку.

На што буду трацiць грошы, калi нарэшце пераеду ў сваю кватэру, — пакуль не задумваўся. Было б здорава, думаю, ці мора ўбачыць, ці горы. Яшчэ хочацца пачаць траціці грошы на сябе — на спорт-зал ці на хобі, я граю на гітары, хацелася б палепшыць навык ігры і спявання.

«Ни на что не коплю — просто не привык тратить, да и особо не на что»

Егор, фулстек-разработчик, в IT — с 2020 года:

— Я живу в Гродно — с родителями, трачу на еду около 500 рублей в месяц. Кроме этого плачу за интернет и оплачиваю мобильную связь — и родителям, и себе, выходит около 150 рублей. 10−15 евро — на подписки. И все.

Никаких увлечений/хобби у меня нету. На отдых не ездил с 2019 года. Глобальных целей я не преследую и ни на что не коплю — просто не привык тратить, да и особо не на что.

На развлечения деньги не нужны — я в основном работаю, иногда фильмы смотрю. Одежду покупаю где-то раз в полгода — рублей на 200−400.

Я не вижу разницы между людьми с достатком в 2000 рублей и в 5000: айтишник ты или нет, но ты идешь в «Евроопт» или «Алми» и покупаешь одни и те же продукты. Разве что откладываешь больше, чем твои друзья не из IT.

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