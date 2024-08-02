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Украинский «Вампир» разрушил укрепления оккупантов возле Кременной

  • 2.08.2024, 11:51
  • 1,862
Украинский «Вампир» разрушил укрепления оккупантов возле Кременной

Мощный удар в Серебрянском лесу показали на видео.

Украинские пограничники из бригады «Месть» с помощью БпЛА украинского производства Vampire разрушили российские укрепления возле Серебрянского леса, недалеко от Кременной. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В ГПСУ показали эффектное видео, как украинский дрон сделал несколько сбросов на укрытие оккупантов.

3 пограничный отряд имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса на Facebook-странице подробнее рассказал об уничтожении позиций оккупантов в Серебрянском лесу. Отмечается, что это работа ночных ударных БпЛА.

«Ряд вражеских укреплений разрушили операторы тяжелого бомбера «Вампир» в районе Серебрянского леса неподалеку Кременной. Работа пограничников комендатуры быстрого реагирования «Aut nos aut nullus!» — Или мы, или никто!», — сообщили пограничники.

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