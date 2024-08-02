Украинский «Вампир» разрушил укрепления оккупантов возле Кременной
- 2.08.2024, 11:51
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Мощный удар в Серебрянском лесу показали на видео.
Украинские пограничники из бригады «Месть» с помощью БпЛА украинского производства Vampire разрушили российские укрепления возле Серебрянского леса, недалеко от Кременной. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
В ГПСУ показали эффектное видео, как украинский дрон сделал несколько сбросов на укрытие оккупантов.
3 пограничный отряд имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса на Facebook-странице подробнее рассказал об уничтожении позиций оккупантов в Серебрянском лесу. Отмечается, что это работа ночных ударных БпЛА.
«Ряд вражеских укреплений разрушили операторы тяжелого бомбера «Вампир» в районе Серебрянского леса неподалеку Кременной. Работа пограничников комендатуры быстрого реагирования «Aut nos aut nullus!» — Или мы, или никто!», — сообщили пограничники.