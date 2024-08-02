Культовый британский спорткар 60-х вернули в производство

Культовый британский спорткар 60-х вернули в производство1
- 2.08.2024, 11:53
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Фотофакт.
Знаменитый спорткар MG B 60-х годов получил вторую жизнь. Автомобиль вернули на рынок в несколько осовремененном виде, пишет «Фокус».
Возродить знаменитую модель решили в британской компании Frontline Cars. Ее будут выпускать небольшими партиями. За основу взяли MG B GT — версию в кузове купе.
Автомобиль несколько модернизировали, хотя он сохранил знакомый дизайн. Его выдают современные диодные фары, новые колеса с шинами и отсутствие бамперов.
Салон MG B GT украсили дорогой кожей и деревом, однако оригинальный стиль 60-х сохранился. Авто имеет классические циферблаты и переключатели-тумблеры.
Существенные изменения произошли под капотом MG B, ведь там установили 4,8-литровый 375-сильный V8 от Rover. В паре с ним работает 6-ступенчатая механическая КПП, а разгон до 100 км/ч занимает примерно 4 с.
Улучшить управляемость призван самоблокирующийся дифференциал. Также спорткару расширили колею, доработали подвеску и установили увеличенные тормоза.
Новый MG B GT от Frontline Cars покажут публике на ретрошоу в Калифорнии (там будет экспозиция к 100-летию MG). Цена спорткара составляет от 120 000 до 147 000 долларов.