Путин получил четкий сигнал
- Дмитрий Тузов
- 2.08.2024, 11:53
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На заметку всем людям свободного мира.
Страны демократии слишком мягкие по отношению к россиянам даже в условиях войны
Они обменивают вооруженных баронов-мафиози вроде Виктора Бута на баскетболисток вроде Бритни Грайнер, а киллеров и офицеров российского ГРУ Минобороны России типа Вадима Красикова на журналистов. Таких, как Эван Гершкович из Wall Street Journal. Прекрасно понимая, что россияне и в дальнейшем будут брать в заложники случайных людей: спортсменов, редакторов, домохозяек, кого угодно. И обменивать их на своих профессиональных убийц, разведчиков и террористов.
Такими будут последствия этой «мягкой и гуманной политики». Диктатор Путин получает четкий сигнал о том, что его схемы работают и приносят результат.
Вы спросите, означает ли это, что граждан западных стран надо было оставить гнить в российских тюрьмах? Нет, и еще раз нет! Освобождать. Но не обменивая их на киллеров, шпионов и вооруженных баронов, а системно пакуя и осуждая членов российской сети разведки, диверсантов и провокаторов, которая разрослась в странах Запада до неприличных размеров, боевиков российских криминальных структур, мафий и банд.
От этого была бы тройная польза: очищение внутри от прокремлевских пятых колонн и криминала, активизация собственных спецслужб, да и желание россиян бросать за решетку иностранцев отбили бы надолго и убедительно.
Но подобные обмены — схема взятия в заложники Россией западных граждан, к сожалению, лишь усиливается. Дальше будет. На заметку всем людям свободного мира, которые планируют путешествовать, соревноваться, работать в России. Или просто посмотреть на шпиль Спасской башни. Вполне вероятно, что вас будут обменивать на какого-то российского шпиона, который похитил секреты гиперзвукового оружия или расположение систем ПВО в вашей родной стране. Или выполнил задание Путина по убийству какого-то политического лидера либо оппонента московского режима.
Дмитрий Тузов, «Фейсбук»