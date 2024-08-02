Дочь эмигрантов из Беларуси стала олимпийской чемпионкой5
- 2.08.2024, 12:11
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Родители спортсменки эмигрировали из нашей страны в конце 1980-х.
Дочь эмигрантов из Беларуси стала олимпийской чемпионкой. Жаклин Дубрович выступала в фехтовании на рапирах в составе сборной США. Титул олимпийской чемпионки она получила в командном зачете вместе с тремя своими коллегами после победы над итальянками, сообщает «Радыё Свабода».
Дубрович живет в Мэйплвуде, штат Нью-Джерси, окончила Колумбийский университет в 2016 году, где изучала российскую литературу. Родители спортсменки эмигрировали из Беларуси в конце 1980-х.
Это вторая Олимпиада 30-летней американки. На Олимпийских играх-2020 в Токио, проводившихся в 2021 году, она также выступала за сборную США.