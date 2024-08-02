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Дочь эмигрантов из Беларуси стала олимпийской чемпионкой

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  • 2.08.2024, 12:11
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Дочь эмигрантов из Беларуси стала олимпийской чемпионкой
Жаклин Дубрович (Крайняя слева)
Фото: AFP

Родители спортсменки эмигрировали из нашей страны в конце 1980-х.

Дочь эмигрантов из Беларуси стала олимпийской чемпионкой. Жаклин Дубрович выступала в фехтовании на рапирах в составе сборной США. Титул олимпийской чемпионки она получила в командном зачете вместе с тремя своими коллегами после победы над итальянками, сообщает «Радыё Свабода».

Дубрович живет в Мэйплвуде, штат Нью-Джерси, окончила Колумбийский университет в 2016 году, где изучала российскую литературу. Родители спортсменки эмигрировали из Беларуси в конце 1980-х.

Это вторая Олимпиада 30-летней американки. На Олимпийских играх-2020 в Токио, проводившихся в 2021 году, она также выступала за сборную США.

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