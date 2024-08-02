Дочь эмигрантов из Беларуси стала олимпийской чемпионкой 5 2.08.2024, 12:11

5,110

Жаклин Дубрович (Крайняя слева)

Фото: AFP

Родители спортсменки эмигрировали из нашей страны в конце 1980-х.

Дочь эмигрантов из Беларуси стала олимпийской чемпионкой. Жаклин Дубрович выступала в фехтовании на рапирах в составе сборной США. Титул олимпийской чемпионки она получила в командном зачете вместе с тремя своими коллегами после победы над итальянками, сообщает «Радыё Свабода».

Дубрович живет в Мэйплвуде, штат Нью-Джерси, окончила Колумбийский университет в 2016 году, где изучала российскую литературу. Родители спортсменки эмигрировали из Беларуси в конце 1980-х.

Это вторая Олимпиада 30-летней американки. На Олимпийских играх-2020 в Токио, проводившихся в 2021 году, она также выступала за сборную США.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com