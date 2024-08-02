WSJ: Освобожденный в ходе обмена убийца Красиков был очень близок у Путину 2 2.08.2024, 12:16

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Вадим Красиков

Он навязчиво мыл руки и делал маникюр.

Вадим Красиков был ключом к масштабному обмену заключенными, который прошел в четверг между Россией и западными странами. Он отбывал пожизненный срок за убийство в Германии, а представители Владимира Путина неоднократно давали понять американцам, участвовавшим в переговорах об обмене, что российский президент заинтересован только в возвращении Красикова. Он мог быть охранником Путина еще в 1990-е гг., когда тот работал в мэрии Петербурга, а также бороться с участниками революции на Майдане в Киеве в 2014 г., пишет The Wall Street Journal.

В 2021 г. сотрудник ФСБ Красиков был осужден за убийство двумя годами ранее в Берлине Зелимхана Хангошвили, который воевал против России во второй чеченской и в грузинской войнах. После приговора Путин, общаясь по видеосвязи с представителями Совета национальной безопасности, требовал вернуть ветерана афганской войны и коллегу-шпиона, начавшего отбывать срок в Германии, где Путин служил резидентом КГБ во времена холодной войны.

Они были настолько близки, что вместе посещали стрельбище. Путин «хорошо стреляет», говорил Красиков своей семье. Об этом на суде в Берлине и в интервью WSJ рассказал Александр Водорез, брат второй жены Красикова. Она родом из Харькова, и украинские родственники и спецслужбы очень помогли немецким прокурорам в ходе процесса.

Настойчивость Путина заставила западные спецслужбы предположить, что Красиков был его телохранителем; аналитики по России подозревали, что они были знакомы еще с тех пор, как Путин был заместителем мэра Петербурга.

Красиков вел роскошный образ жизни. Они с женой жили в дорогой московской квартире, и она жаловалась родственникам, что он так часто меняет машины, Porsche и BMW, что она не успевает привыкать их водить. Он зарабатывал $10 000 в месяц плюс бонусы за, как он говорил, командировки, которые могли длиться по несколько недель.

Еще одна интересная деталь: он навязчиво мыл руки и делал маникюр. Маникюр он даже заказал и сделал в отеле в Варшаве, откуда выехал в Берлин для убийства Хангошвили, выяснилось на суде.

Согласно расследованию The Insider, Bellingcat и Der Spiegel, Красиков служил в спецназе ФСБ «Вымпел» и участвовал минимум в двух заказных убийствах в России. Это было подтверждено и в ходе судебного заседания в Берлине. Прокуроры получили запись с камеры наблюдения, которая запечатлела убийство бизнесмена Альберта Назарова в Москве в 2013 г. Оно было совершено так же, как убийство Хангошвили: киллер подъехал сзади на велосипеде и выстрелил в спину.

По словам украинских разведчиков, Красиков также был членом тайной группы ФСБ, которая работала с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, пишет WSJ.

Представители западных и украинских спецслужб считают, что он входил в группу снайперов, которая начала стрелять по демонстрантам на киевском Майдане в феврале 2014 г., когда Янукович начал терять власть. В итоге президенту пришлось бежать, а от действий снайперов погибло более 100 человек.

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