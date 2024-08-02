Судебным приставам разрешили стрелять в россиян 4 2.08.2024, 12:25

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Совфед одобрил закон.

Совет Федерации одобрил закон, разрешающий судебным приставам применять в отношении россиян огнестрельное оружие, электрошокеры, резиновые палки и наручники, сообщает «РИА Новости». Соответствующие поправки вносятся в закон «Об органах принудительного исполнения РФ».

Согласно тексту законопроекта, приставы получают право применить оружие для защиты судей, участников судебного процесса, свидетелей, граждан, а также сотрудников органов принудительного исполнения, если на них совершается посягательство, сопряженное с насилием, опасным для жизни или здоровья.

Оружие можно будет использовать для предотвращения побега из-под стражи, при попытках завладения оружием правоохранителей и в случае группового или вооруженного нападения на суд, судебные помещения и здания органов принудительного исполнения.

Кроме того, приставы смогут применять огнестрельное оружие для задержания лица, застигнутого при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления и пытающегося скрыться, если иными способами задержать его нельзя.

В случае причинения ранения гражданину или наступления его смерти пристав будет обязан уведомить прокурора и родственников гражданина в течение суток. Также он должен будет «по возможности» сохранить без изменения место происшествия.

В то же время в законе прописано, что применение физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия не должно создавать угрозу жизни и здоровью случайных лиц. При этом пристав не несет ответственность за нанесенный в результате законного применения силы вред гражданам и организациям.

Применять спецсредства запрещается в отношении беременных женщин, инвалидов и несовершеннолетних за исключением случаев оказания приставку вооруженного сопротивления и нападения, угрожающего жизни. При применении резиновой палки запрещено наносить удары по голове, шее, ключицам, животу, половым органам и в область проекции сердца.

Служащим в органах принудительного исполнения будет необходимо проходить спецподготовку и периодическую (не реже раза в год) проверку на пригодность к перечисленным действиям.

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