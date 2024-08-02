Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2024 году 2.08.2024, 12:32

1 сентября влетит белорусам в копеечку.

О том, сколько в этом году будут стоить принадлежности и форма для школьников, рассказала Начальник управления организации торговли и общественного питания МАРТ Наталья Мельникова, пишет thinktanks.by.

Во время пресс-конференции, посвященной начале работы школьных базаров, Наталья Мельникова рассказала, что в текущем году средняя стоимость комплектов деловой одежды и обуви составляет от 120 до 620 рублей.

Примерная стоимость одежды для учеников начальных классов составляет от 120 до 600 рублей, средних классов – от 180 до 580 рублей, старших классов – от 170 до 620 рублей.

Набор письменных и канцелярских принадлежностей для младших классов будет стоить до 270 рублей, а для старших классов – до 260 рублей.

При этом было отмечено, что в Минске и Минской области канцелярские предметы обойдутся дороже

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