Украинские морпехи уничтожили штурмовую группу десантников РФ под Волчанском
- 2.08.2024, 12:47
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Оккупанты получили «подарок» на день ВДВ.
Украинские морпехи уничтожили штурмовую группу десантников РФ под Волчанском Харьковской области. Оккупантам не удалось спрятаться от дронов.
Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ.
«Ко дню «ведеве» публикуем ликвидацию штурмовой группы российских десантников 83-отшбр под Волчанском», - говорится в сообщении.
Как рассказали военные, разведчики и воины черного батальона николаевских морпехов встретили «спецов» гранатами, после чего «оккупанты ранеными отошли к своим норам, где их гостеприимно ждали ударные дроны».