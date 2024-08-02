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Украинские морпехи уничтожили штурмовую группу десантников РФ под Волчанском

  • 2.08.2024, 12:47
  • 1,460
Украинские морпехи уничтожили штурмовую группу десантников РФ под Волчанском

Оккупанты получили «подарок» на день ВДВ.

Украинские морпехи уничтожили штурмовую группу десантников РФ под Волчанском Харьковской области. Оккупантам не удалось спрятаться от дронов.

Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ.

«Ко дню «ведеве» публикуем ликвидацию штурмовой группы российских десантников 83-отшбр под Волчанском», - говорится в сообщении.

Как рассказали военные, разведчики и воины черного батальона николаевских морпехов встретили «спецов» гранатами, после чего «оккупанты ранеными отошли к своим норам, где их гостеприимно ждали ударные дроны».

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