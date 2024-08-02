Украинские морпехи уничтожили штурмовую группу десантников РФ под Волчанском 2.08.2024, 12:47

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Оккупанты получили «подарок» на день ВДВ.

Украинские морпехи уничтожили штурмовую группу десантников РФ под Волчанском Харьковской области. Оккупантам не удалось спрятаться от дронов.

Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ.

«Ко дню «ведеве» публикуем ликвидацию штурмовой группы российских десантников 83-отшбр под Волчанском», - говорится в сообщении.

Как рассказали военные, разведчики и воины черного батальона николаевских морпехов встретили «спецов» гранатами, после чего «оккупанты ранеными отошли к своим норам, где их гостеприимно ждали ударные дроны».

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