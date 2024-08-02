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Лукашенко заговорил о своей смерти

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  • 2.08.2024, 12:50
  • 4,824
Лукашенко заговорил о своей смерти

Диктатору пришлось отвечать на сообщения об ухудшении здоровья.

Лукашенко в агрогородке Прудок заговорил о своей смерти. Диктатор отреагировал на публикации СМИ о своем здоровье.

«Вторую тему взяли: раз «вор» не проходит, значит, здоровье — умирает. Да я не собираюсь», — сказал Лукашенко.

Отметим, российские СМИ опубликовали фото со встречи Путина и Лукашенко на Валааме. На них у белорусского диктаторы видны явные проблемы с лишним весом.

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