Объявлен сбор на репатриацию тела умершего в Варшаве активиста 2.08.2024, 13:23

Дмитрий Горелько

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Дмитрий Горелько — активист из Гомеля, который принимал участие в мирных акциях протеста в 2020 году. Его часто можно было видеть в первых рядах с национальным флагом. Мужчина был судим по административным статьям и, опасаясь преследования, уехал в Польшу. Последние месяцы Дмитрий работал охранником в одном из гипермаркетов.

25 июля 2024 года Дмитрий скончался на рабочем месте. Ему было 42 года. По данным варшавской полиции, смерть была ненасильственной. Проводится вскрытие, однако предварительная причина смерти — тромб.

К сожалению, процесс репатриации связан с большими финансовыми затратами. Нужно покрыть все расходы, включая оформление документов, транспортировку тела и организацию похорон.

Сбор открывается по просьбе активиста белорусской диаспоры в Варшаве, Валерия Слепухина. Необходимо собрать 2000 евро.

Задонатить можно по ссылке.

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