закрыть
2 августа 2024, пятница, 13:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Объявлен сбор на репатриацию тела умершего в Варшаве активиста

  • 2.08.2024, 13:23
Объявлен сбор на репатриацию тела умершего в Варшаве активиста
Дмитрий Горелько

Вы можете помочь.

Дмитрий Горелько — активист из Гомеля, который принимал участие в мирных акциях протеста в 2020 году. Его часто можно было видеть в первых рядах с национальным флагом. Мужчина был судим по административным статьям и, опасаясь преследования, уехал в Польшу. Последние месяцы Дмитрий работал охранником в одном из гипермаркетов.

25 июля 2024 года Дмитрий скончался на рабочем месте. Ему было 42 года. По данным варшавской полиции, смерть была ненасильственной. Проводится вскрытие, однако предварительная причина смерти — тромб.

К сожалению, процесс репатриации связан с большими финансовыми затратами. Нужно покрыть все расходы, включая оформление документов, транспортировку тела и организацию похорон.

Сбор открывается по просьбе активиста белорусской диаспоры в Варшаве, Валерия Слепухина. Необходимо собрать 2000 евро.

Задонатить можно по ссылке.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Обменный фонд
Обменный фонд Ирина Халип
Сколько еще Россия может вести войну?
Сколько еще Россия может вести войну? Гарри Каспаров
В Кремле задергались
В Кремле задергались Леонид Невзлин
Обитатель минного поля
Обитатель минного поля Владимир Халип