Ракеты ATACMS поразили четыре пусковые установки С-400 «Триумф» в Севастополе 11 2.08.2024, 13:27

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Новые подробности успешной атаки на военные объекты РФ.

После взрывов во временно оккупированном Крыму вспыхнули пожары. Об этом 2 августа сообщили в Telegram-канале «Крымский ветер».

Пожары зафиксировали на позиции российской воинской части ПВО в Балаклаве. Время возгорания при этом совпадает с атакой на Севастополь. Авторы контента отметили, что причиной могут быть не только попадания, но и пуски ракет.

Однако впоследствии в паблике со ссылкой на источники сообщили, что возгорание все же вызвали «прилеты». По предварительным данным, ночью на высотах Кая-Баш в Севастополе была поражена позиция ЗРК С-400 «Триумф».

Отмечается, что под ударом оказались четыре пусковые установки на базе МАЗ-543 и РЛС типа 92Н6.

«Ожидаем спутниковые снимки результата атаки», — одолевали авторы контента.

Представитель оккупационных властей Севастополя Михаил Развожаев заявил, что на дом в городе упала фугасная сбитая часть ракеты ATACMS.

«Она пробила крышу и застряла на техническом этаже, поэтому никто не пострадал. На время работ пиротехников по сбору сбитой ракеты принято решение об эвакуации людей в места временного размещения», — сообщил Развожаев.

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