За клуб второй белорусской лиги будет играть английский блогер

За клуб второй белорусской лиги будет играть английский блогер2
- 2.08.2024, 13:45
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Новость стала сенсацией.
Пресс-служба рогачевского «Днепра», который выступает во второй белорусской лиге, объявила о громком подписании. За эту команду будет играть Уилльям Эггертон.
Эггертон — известный британский блогер, который имеет свыше 190 тысяч подписчиков на странице в тик-токе. Там он рассказывает о жизни в Беларуси.
Увидеть Эггертона в деле болельщики «Днепр» смогут в воскресенье, 11 августа. Рогачевский клуб примет «Ветку».
Добавим, что новобранец команды из Гомельской области сотрудничает с компанией Betera.
В прошлом году выступление легионеров во второй лиге, согласно регламенту БФФ, было воспрещено.
Однако в этом сезоне таких препятствий нет, поскольку чемпионат второй лиги проводится под эгидой Минспорта.