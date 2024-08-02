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За клуб второй белорусской лиги будет играть английский блогер

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  • 2.08.2024, 13:45
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За клуб второй белорусской лиги будет играть английский блогер
Уилльям Эггертон

Новость стала сенсацией.

Пресс-служба рогачевского «Днепра», который выступает во второй белорусской лиге, объявила о громком подписании. За эту команду будет играть Уилльям Эггертон.

Эггертон — известный британский блогер, который имеет свыше 190 тысяч подписчиков на странице в тик-токе. Там он рассказывает о жизни в Беларуси.

Увидеть Эггертона в деле болельщики «Днепр» смогут в воскресенье, 11 августа. Рогачевский клуб примет «Ветку».

Добавим, что новобранец команды из Гомельской области сотрудничает с компанией Betera.

В прошлом году выступление легионеров во второй лиге, согласно регламенту БФФ, было воспрещено.

Однако в этом сезоне таких препятствий нет, поскольку чемпионат второй лиги проводится под эгидой Минспорта.

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