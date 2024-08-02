Для белорусских предпринимателей вводят неожиданное новшество по сборам 5 2.08.2024, 13:55

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Оно касается взносов в ФЗСН.

Для ИП и плательщиков налога на профдоход планируют изменить требования по взносам в ФСЗН. Предлагается установить зависимость суммы обязательных страховых взносов от дохода. Это следует из проекта закона «Об изменении законов по вопросам государственного социального страхования и пенсионного обеспечения».

Что изменится для предпринимателей

В новом проекте предложены изменения в статью 9 Закона № 118-З «О взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь». Сейчас в ней указано, что сумма обязательных страховых взносов не должна быть меньше, чем взносы, рассчитанные из минимальной зарплаты за каждый месяц.

Проект добавляет новые пункты, которые определяют, как рассчитывать взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) и плательщиков налога на профессиональный доход. Их планируют привязать к размеру дохода.

Например, если доход ИП превышает 12 минимальных зарплат, но не дотягивает до 12 средних зарплат по стране, взносы должны рассчитываться как с минималки и не могут быть меньше. Если же доход находится в диапазоне от 12 до 60 средних зарплат, то взносы должны быть не меньше, чем взносы, рассчитанные из двух минимальных заработков. И третий вариант — на случай, когда доходы выше 60 средних зарплат, то в этом случае их надо платить как с трех минималок.

При этом доходом ИП считается налоговая база подоходного налога или минимальная зарплата за периоды уплаты единого налога. ФСЗН ежегодно до 1 марта будет получать данные о доходах ИП из налоговых органов.

Какие расчеты для плательщиков налога на профдоход

Для плательщиков налога на профдоход, которые также уплачивают дополнительные пенсионные взносы, сумма обязательных страховых взносов может рассчитываться двумя способами. Первый: берется размер 12 минимальных зарплат, из этой суммы вычитается доход, рассчитанный на основе налога на профессиональный доход. Второй: берется размер минимальных зарплат за каждый месяц, когда применялся налог на профессиональный доход. Из этой суммы также вычитается доход, определенный из суммы налога на профессиональный доход, который включает уплаченные обязательные страховые взносы.

Таким образом, сумма обязательных страховых взносов для таких лиц зависит от их дохода и налоговых выплат, и она не должна быть меньше определенного минимального уровня, связанного с минимальной заработной платой.

В проекте документа прописаны исключения, при которых минимальные суммы взносов не применяются, например, для граждан, работающих по гражданско-правовым договорам, лиц, которые лишены свободы, и некоторых других категорий.

В добровольном порядке взносы могут уплачиваться, например, ИП, которые получают пенсии или пособия по уходу за ребенком, или те, кто получает образование.

Еще одно новшество — обязательные страховые взносы на скрытую зарплату. Размер таких взносов составит 35% от суммы выплат, но не менее 1/30 от пятикратной средней зарплаты в стране за каждый день периода, за который выплачена скрытая зарплата.

В случае принятия документа большинство изменений вступят в силу с 1 января 2025 года, но некоторые положения начнут действовать с 1 января 2026 года.

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