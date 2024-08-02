Российского шпиона задержали прямо в парламенте Молдовы 2.08.2024, 14:02

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Помощник военного атташе РФ объявлен «персоной нон грата».

Министерство иностранных дел Молдовы объявило «персона нон грата» сотрудника посольства России. Об этом ведомство уведомило посла России в Кишиневе Олега Васнецова, сообщает NewsMaker.

«Решение о высылке было принято в результате проведенных мероприятий, которые позволили собрать информацию и доказательства того, что российский дипломат осуществлял на территории Молдовы деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом», – говорится в сообщении МИД Молдовы.

По словам российского посла, «персона нон грата» объявлен помощник военного атташе, который должен покинуть Молдову «в течение определенного времени». Как сообщают источники молдавской службы Радио Свобода в дипломатических кругах, речь идет о помощнике военного атташе посольства России в Кишиневе Дмитрии Келове.

Келов был членом российской делегации в Единой контрольной комиссии – трехсторонней структуре, отвечающей за курирование ситуации в непризнанном Приднестровье.

В Москве Келов, согласно расследованию Радио Свобода, был прописан в доме, который в течение многих лет использовался для размещения сотрудников ГРУ, в том числе Анатолия Чепиги, обвиненного в 2018 году в отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании , а также подозреваемого в саботаже и во взрыве в 2014 году на складе оружия в Чехии.

Вчера после обысков в парламенте Молдовы задержали сотрудника парламента и представителя пограничной полиции по подозрению в госизмене и заговоре. Радио Свобода писало, что расследование, в частности, ведется в отношении главы юридического департамента парламента Молдовы Иона Крянгэ. Его поймали с поличным во время передачи информации сотрудникам посольства России в Кишиневе.

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