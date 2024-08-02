Убийство Фарион: нашли дом, где мог находиться подозреваемый 3 2.08.2024, 14:11

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Ирина Фарион

Там же обнаружили оставленные им предметы.

Украинские правоохранители обнаружили дом в лесной местности в окрестностях Львова, где мог находиться подозреваемый в убийстве языковеда Ирины Фарион.

Об этом говорится в постановлении следственного судьи Галицкого районного суда города Львова от 24 июля.

В нем отмечается, что 21 июля, в ходе отработки путей подхода и отхода от места происшествия лица, которое может быть причастно к совершению этого уголовного преступления, в лесной местности по GPS-координатам 49.8705586, 23.9897726 был обнаружен дом, в котором могли находиться вещи и предметы, сохранившие на себе следы совершения уголовного преступления.

Речь идет, в частности об одежде, в которую было одето лицо, которое может быть причастно к совершению умышленного убийства, орудия совершения уголовного преступления, другие запрещенные в обращении вещи (предметы), биологические следы, оставленные вышеуказанным лицом, а также вещи, документы, содержащие информацию, которая сама по себе и в совокупности с другими вещами и документами имеют существенное значение для установления важных обстоятельств в уголовном производстве и могут быть доказательствами в нем.

Так, было решено проникнуть в помещение дома, где был проведен осмотр места происшествия, во время которого было обнаружено и изъято, в частности четыре пластиковые бутылки емкостью 2 л, две пластиковые бутылки емкостью 1,5 л, четыре пластиковые стаканы, два бумажных стакана, сосуд из фольги, пластиковый пищевой контейнер, три бумажные одноразовые тарелки, две пластиковые тарелки, керамическую тарелку, 17 одноразовых вилок и 14 одноразовых ложек.

Также это матрас, две подушки, покрывало, пепельница с четырьмя окурками, пачка из-под сигарет «Марк», а также картонная коробка, в которой были свеча, фольга, два пластиковых стакана и фрагмент бумаги.

В тот же день изъятые объекты были признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве. «Учитывая изложенное и положения ч. 2 ст. 167 УПК Украины, есть достаточные основания полагать, что указанные изъятые вещи сохранили на себе следы уголовного преступления», - говорится в судебном постановлении.

Кроме того, отмечается, что у органа досудебного расследования существует совокупность оснований считать, что эти вещи и предметы являются вещественными доказательствами, поскольку, после проведения их исследования и детального изучения, путем осмотров и проведения соответствующих экспертиз, могут подтверждаться или опровергаться обстоятельства, устанавливаемые в ходе этого или других уголовных производств.

Так, следственный судья решил удовлетворить ходатайство следствия и наложить арест на указанное имущество.

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