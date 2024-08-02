Лукашенко подвело здоровье

Лукашенко подвело здоровье8
- 2.08.2024, 14:22
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Три недели он не появлялся в Мозырском районе.
Лукашенко сегодня прибыл в пострадавший от урагана Мозырский район Гомельской области. Правитель также заехал в агрогородок Прудок. Однако с разгула стихии прошло уже три недели.
Приезд правителя в Мозырский район спустя почти три недели после урагана, вероятно, объясняется проблемами Лукашенко со здоровьем.
Отметим, российские СМИ опубликовали фото со встречи Путина и Лукашенко на Валааме. На них у белорусского диктаторы видны явные проблемы с лишним весом.