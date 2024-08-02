ВСУ ликвидировали восемь индийских наемников, воюющих на стороне РФ 2.08.2024, 14:38

Индия давит на РФ, чтобы вернуть своих граждан.

Восемь индийцев погибли во время службы в российских вооруженных силах, что вдвое больше, чем официально признало Министерство иностранных дел Индии, пишет Hindustan Times.

Государственный министр по внешним связям Кирти Вардхан Сингх сообщил, что точное число индийских граждан, завербованных в российские вооруженные силы, неизвестно, хотя 63 индийца попросили о досрочном увольнении.

Министерство иностранных дел до сих пор признавало гибель только четырех индийских граждан во время службы в российских вооруженных силах на фронтах войны с Украиной. По информации издания, большинство индийцев были набраны в качестве вспомогательного персонала, например, поваров и помощников, и сопровождали свои подразделения на фронт.

«Было зарегистрировано восемь смертей, когда гражданство погибшего было подтверждено как индийское, — сказал Сингх. — По имеющейся информации, 12 граждан Индии уже покинули ряды российских вооруженных сил, а еще 63 человека хотят досрочно уволиться».

Правительство получило просьбы о содействии в досрочном увольнении «некоторых индийских граждан, предположительно завербованных в российские вооруженные силы при неясных обстоятельствах». Сингх добавил, что «точное число таких индийских граждан неизвестно».

Вербовка индийцев в российские вооруженные силы стала горячей темой после гибели нескольких граждан в начале этого года. Премьер-министр Нарендра Моди поднял этот вопрос во время встречи с Владимиром Путиным на ежегодном двустороннем саммите в Москве в прошлом месяце, и индийская сторона, как сообщалось, добилась обещания, что все такие лица будут быстро отправлены обратно.

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