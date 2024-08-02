«После похорон нашла врача и дала ему 300 долларов» 1 2.08.2024, 14:41

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Белорусы честно рассказали о взятках.

Недавно пьяный водитель попытался дать взятку инспекторам ГАИ, но они отказались, и это стало эксклюзивной историей в СМИ. EX-PRESS.BY спросил читателей, жителей Жодино и Борисова, давали ли они кому-либо взятки? Оказалось, одни категорически против любого вида подношений, другие считают, что мелкие подарки и благодарности — это норма. Некоторые считают взятки необходимостью, другие видят в них унижение.

Мария:

— Калі быць дакладным, хабар — гэта грошы, якія ты атрымаў да таго, як аказаў паслугу камусьці. Але ў нас лічыцца, што кветкі і цукеркі — гэта хабар. Калі так, то я і давала хабар, і брала.

Людмила:

— Я врач на пенсии. Было время, когда у меня был специальный шкафчик для шоколадок, пачек кофе, коробок конфет и вина. Я помогла — и человек принес «благодарность». Почему я должна была отказаться? Теперь всего этого нет, шоколадки давно раздарены и съедены, и, поверьте, я не страдаю от этого.

Александр:

— Вопрос был бы намного более правильным, если бы в самом начале присутствовал предлог «не». В Беларуси труднее найти человека, который не давал взятки. И чиновника, который их не брал.

Марина:

— Класная сказала, што я «антысацыяльная асоба», і хто хоча сапсаваць сабе атэстат, можа працягваць са мной мець зносіны. Мяне рэальна труцілі, і мама хацела хабар несці, яна была ўпэўненая, што ў нас вымагаюць. А я пайшла да завуча і папярэдзіла, што буду ўсе прадметы пераздаваць на камісію, калі паставяць хоць адну тройку ў атэстат.

Наталья:

— Давала «благодарность» за место в детском саду для дочки, не помню, сколько точно. У нас прописки не было, пришлось давать. Врачи в бесплатной больнице сразу сказали, сколько надо перед операцией сына. Положила в карман доктору 200 долларов. В военкомате давала виски за отсрочку сыну. ГАИшнику тоже давала взятку, и он взял...

Сергей:

— Я был предпринимателем и точно знаю, что, работая с госсектором, будешь давать откаты, и это тоже коррупция. Тендеры выигрывают те, кто ближе к власти, а не те, кто продвигает более продвинутые технологии. Это несправедливо до жути. И главное, ничего не меняется, я слежу за ситуацией.

Олег:

— Даваў хабар, змушалі, але дэталі і абставіны рана распавядаць. Каб не даваць хабару, ёсць галоўная ўмова — змяняльнасць улады на ўсіх узроўнях, празрыстасць і няўхільнасць пакарання. Нічога гэтага ў цяперашні час няма. Цяпер галоўнае — быць верным «лініі партыі», залізваць, здаваць іншых — і будзеш у «шакаладзе»... Пакуль цябе не здадуць. Дакладней, заўсёды трэба ведаць, што цябе ўжо здалі, але каманды «фас» пакуль няма, і ты менавіта таму на волі.

Вадим:

— Тоже пытался дать взятку ГАИшнику в Жодино несколько лет назад. Вернее, деньги я не доставал, но четко дал понять, что могу. ГАИшник, его звали Леонид, повел себя так, что мне стало стыдно. Тогда я подумал, что если бы я был ГАИшником, то нарушителей наказывал бы по полной, потому что это про жизнь и здоровье людей.

Другое дело, если бы я был военкомом, наверное, отмазывал бы за взятки. Просто армия должна быть профессиональной, тогда проблем со взятками не будет. И в институтах надо программы пересматривать, всякие там философии убирать у технарей, например. Иначе взятки неизбежны.

Тамара:

— Не. Катэгарычна стаўлюся да гэтага пытання. Ніколі не запэцкала б сябе хабарам. І якія бяруць хабар, не паважаю. Гэта нізасць.

Максим:

— Менталитет такой, взяточный, у нас. Врачи и не просят, а люди в карманчик халата суют... Это настолько естественно, что курьезы происходят. У коллеги с работы знакомой в больнице от рака умерла сестра. Так после похорон и 9 дней она поехала в больницу, нашла врача и дала ему 300 долларов — типа, на всякий случай, вдруг еще пригодится. Мы были в шоке. А самое дикое в этой истории еще и то, что мы все в отделе знаем фамилию врача и то, что он берет деньги.

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