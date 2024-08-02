Путин, Песков и неудачники Андрей Окунь

2.08.2024, 14:52

Андрей Окунь

Просто зафиксируем для истории.

Было очевидно, что из возвращения «правильных» россиян на родину, а не какой-то обезличенной «группы лиц», как наших политзеков назвал Путин, будут делать полноценный шедевр пропаганды. Освобождение шпионов-неудачников преподнесут как геополитический триумф.

Разумеется, не забудут и про пустую фразу «своих не бросаем». Вон как прогнули западный мир, что аж вернули всех, кого так давно хотели увидеть дома. Все так. В процессе обмена выиграли обе стороны, поэтому он и состоялся. Иначе такие вещи не делаются.

Только суть кроется в ответе на вопрос, а кому вновь прибывшие россияне являются своими? Граждане страны о них никогда не слышали, да и в лицо толком не видели. Что освобожденные сделали для страны, чтобы заслужить почести и всенародную любовь? В том-то и дело, что для блага России они ничего не сделали, выступая в роли маленьких винтиков большой и кровожадной машины.

Они свои для хозяев, которые остались недовольны нерасторопностью агентуры, вляпавшейся в международный скандал. И таким образом возвращение в Россию шпионов, киллеров и продавцов оружия не геополитический триумф, а натужное исправление ошибок, из которого пытаются создать патриотическое шоу.

Давайте просто зафиксируем для истории. Когда в «Крокусе» произошел самый страшный и смертоносный теракт за последние 20 лет этот ***, который по жестокому стечению обстоятельств именуется президентом России, не соизволил даже с официальными соболезнованиями выступить. Когда страна тонула в наводнениях, он даже внимания не обратил.

А как встретить убийцу, попавшегося на преступлении, и пожать руки раскрывшим себя шпионам — так бежит бедный, аж припрыгивает от удовольствия. Весь в улыбке заходится. Красная дорожка? Да на! Почетный караул? Как нех** делать! Еще и госнаграды выпишем.

Еще раз спрошу. Кто у действующей власти в приоритете и кого на самом деле Россия считает своими?

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вчера назвал бывших политзаключенных врагами страны и пожелал, чтобы они больше не возвращались.

Девушка, которая заменяла ценники в магазинах на антивоенные — Саша Скочиленко.

Политик, который выступал против войны и отказался уезжать из родной страны несмотря на многочисленные угрозы — Илья Яшин.

Правозащитник, который в 1995 году добровольно зашел к террористам Басаева, чтобы организовать переговоры, помог впоследствии освободить более 1200 заложников и оставил себя в качестве живого щита — Олег Орлов.

Вот, кто по мнению лизоблюда Пескова и всех остальных пресмыкающихся является врагами России. И я даже соглашусь, но с одной оговоркой: о какой России идет речь?

Той, что отправляет своих же граждан на смерть в бессмысленной войне? Тогда да. Врагами той страны, что гнобит собственное население диктаторскими законами? Однозначно да. Той России, в которой бесхребетные люди по типу Пескова готовы оправдать все, лишь бы остаться у кормушки? Да. Любой настоящий патриот должен быть врагом такой России. Теперь Скочиленко, Яшин, Орлов и другие бывшие политзеки свободны, а Песков и ему подобные — нет.

Андрей Окунь, «Телеграм»

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