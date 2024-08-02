Украина прекратила использовать правительственную связь с Беларусью
- 2.08.2024, 14:57
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Рада приняла решение.
Украина вышла из соглашений об использовании правительственной связи с Беларусью. Об этом сообщил представитель кабмина в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук.
«Прекращено действие Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области правительственной связи, совершенной 06.02.1998 в Минске, Протокола N1 к указанному Соглашению, совершенному 01.11.2000 в Минске и протоколу между Кабинетом Республики внесение изменений в Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области правительственной связи, подписанного в Минске 06.02.1998, совершенном 12.02.2014 в Минске», — проинформировал он.
Такое же решение принято в отношении соглашения с Россией.