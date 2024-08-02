Российского сенатора обвинили в организации убийства и задержали прямо во время заседания 1 2.08.2024, 15:06

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Дмитрий Савельев

Он награжден медалями «За отвагу» и орденом «За заслуги перед Отечеством».

Генпрокурор РФ Игорь Краснов попросил Совет Федерации лишить неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева из-за его «причастности к организации убийства», сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Совфед удовлетворил просьбу генпрокурора после того, как она была рассмотрена на закрытой части заседания, заявил глава комитета палаты по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

Сенатора попросили покинуть зал заседаний. На выходе его задержали сотрудники правоохранительных органов «для проведения следственных мероприятий», пишет «РИА Новости».

Подробности дела, фигурантом которого стал Савельев, неизвестны. По данным источников «Коммерсанта» в силовых структурах, главное следственное управления СКР предъявит сенатору обвинение по ст. 105 УК (убийство). Сегодня, 2 августа, следствие обратится в Басманный суд с ходатайством об аресте.

Дмитрий Савельев представляет в верхней палате парламента Тульскую область. Он стал сенатором в 2016 году и по ноябрь 2023-го был членом комитета по бюджету и финансовым рынкам. Затем он вошел в комитет по экономической политике.

В 1998–1999 годах Савельев работал президентом «Транснефти». В 1999 году впервые избрался депутатом Госдумы, входил во фракцию «Союз правых сил». Позже его выдвигала партия «Родина», а в 2007 году он избирался от «Единой России» и был первым заместителем руководителя фракции. Савельев награжден медалями «За отвагу» и орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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