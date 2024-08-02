Рассекречен новый спорткар Cobra 2.08.2024, 15:09

Современная классика.

В линейке AC Cobra нового поколения вскоре произойдет пополнение — появится версия в кузове купе, пишет «Фокус».

Не все знают, что легендарная Cobra существовала не только в кузове кабриолет, но и как купе. Версии с жесткой крышей создавались преимущественно для гонок.

AC Cobra GT Coupe сохраняет классический дизайн с длинным капотом и круглыми фарами. У него покатая линия крыши и заостренная «корма».

Стоит отметить, что новая Cobra несколько больше оригинальной модели — 4,23 м в длину и 1,98 м в ширину при колесной базе 2,57 м. Собственно, поэтому авто и тяжелее — 1450 кг, несмотря на карбоновый кузов.

К тому же, веса добавляют кондиционер, кожаный салон, электростеклоподъемники и мультимедийная система. У классической AC Cobra этого всего не было.

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