Спикер парламента Молдовы довел Медведева до истерики
- 2.08.2024, 15:17
Замглавы Совбеза России начал грозить войной.
Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что «Молдова может повторить судьбу Украины», если признает геноцидом голод в стране в послевоенные 1946−1947 годы. Так экс-президент России отреагировал на соответствующее предложение спикера молдавского парламента Игоря Гросу.
«Все это — звенья одной цепи… А все от «игр» с историей. Не стоит с ней бездумно играть, чтобы в итоге не оказаться на новой войне! Или Молдова действительно хочет разделить судьбу Украины?», — написал Медведев во «ВКонтакте».
Голод, охвативший в 1946—1947 годах тогда Молдавскую ССР, по разным оценкам, унес жизни от 70−80 тысяч до 150−200 тысяч человек. Его причинами стали засуха и политика высшего кремлевского руководства.