закрыть
2 августа 2024, пятница, 15:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Спикер парламента Молдовы довел Медведева до истерики

  • 2.08.2024, 15:17
Спикер парламента Молдовы довел Медведева до истерики

Замглавы Совбеза России начал грозить войной.

Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что «Молдова может повторить судьбу Украины», если признает геноцидом голод в стране в послевоенные 1946−1947 годы. Так экс-президент России отреагировал на соответствующее предложение спикера молдавского парламента Игоря Гросу.

«Все это — звенья одной цепи… А все от «игр» с историей. Не стоит с ней бездумно играть, чтобы в итоге не оказаться на новой войне! Или Молдова действительно хочет разделить судьбу Украины?», — написал Медведев во «ВКонтакте».

Голод, охвативший в 1946—1947 годах тогда Молдавскую ССР, по разным оценкам, унес жизни от 70−80 тысяч до 150−200 тысяч человек. Его причинами стали засуха и политика высшего кремлевского руководства.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Обменный фонд
Обменный фонд Ирина Халип
Сколько еще Россия может вести войну?
Сколько еще Россия может вести войну? Гарри Каспаров
В Кремле задергались
В Кремле задергались Леонид Невзлин
Обитатель минного поля
Обитатель минного поля Владимир Халип