Сикорский: Польша продолжает работать над освобождением Почобута 2 2.08.2024, 15:25

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Радослав Сикорский

Действия с польской стороны предпринимаются ежедневно.

Польша продолжает работать над освобождением политзаключенного Анджея Почобута. Об этом заявил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский журналистам, отвечая на вопросы об обмене заключенными, который произошел вчера между США, Германией, Польшей, Словенией, Беларусью и Россией.

Прямое включение от здания МИД транслировалось в эфире TVN24.

По словам Сикорского, действия в отношении «белорусских политзаключенных, в том числе Анджея Почобута, продолжаются в другом режиме».

Сикорский заверил, что постоянно думает о Почобуте, а польская сторона ежедневно предпринимает действия, направленные на его освобождение.

Вопросы о деталях обмена, а также об участии в нем Польши министр предложил задавать специальным службам и прокуратуре.

В заявлении пресс-секретаря министра-координатора специальных служб Польши Яцека Добжинского, опубликованном вчера, говорилось, что «власти Республики Польша — президент, премьер и правительство — согласились с просьбой властей США, чтобы с соблюдением норм польского права включить в обмен лиц, заключенных в России и Беларуси, а также в странах НАТО, арестованного в Польше в 2022 году Павла Рубцова, офицера ГРУ, реализовавшего разведывательные задания на территории Европы и ожидающего уголовного процесса».

Напомним, вчера произошел обмен 24 человек. Россия освободила американцев Эвана Гершковича и Пола Уилана, журналистку Алсу Курмашеву, политика Владимира Кара-Мурзу, двух граждан Германии, в том числе Рико Кригера, осужденного на смертную казнь в Беларуси, а также ряд российских политзаключенных. США и союзники передали России Вадима Красикова, осужденного за убийство в Германии, а также ряд лиц, обвиняемых в шпионаже.

Как сообщал сайт Charter97.org, 31 июля Анджей Почобут официально стал почетным гражданином Варшавы.

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