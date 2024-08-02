Bloomberg раскрыл потери «вагнеровцев» в бою с повстанцами-туарегами 5 2.08.2024, 15:30

5,892

Многие российские наемники попали в плен.

В конце июля повстанцы-тауреги три дня вели бои на севере Мали против наемников российской ЧВК «Вагнера», убив 84 боевиков и 47 малийских военнослужащих, информирует Bloomberg. Еще 30 представителей вражеских сил (не сказано, кто именно) получили ранения, а семеро, среди которых есть и «вагнеровцы», попали в плен. Технику и транспорт проправительственных войск уничтожили или захватили.

Для ЧВК «Вагнер» это самые тяжелые потери за все время дислокации в Мали, то есть с 2021 года. Пророссийские силы прибыли в страну после того, как армия захватила власть в результате двух переворотов и выгнала оттуда военные силы Франции и ООН.

Напомним, 28 июля оппозиционное издание ASTRA сообщило, что на севере Мали колонна правительственных войск и российских наемников ЧВК «Вагнер» попала в засаду. Их во время боя разгромили повстанцы — туареги-сепаратисты. Последние захватили вооружение и технику, некоторые боевики попали в плен, а других убили.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com