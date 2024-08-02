Bloomberg раскрыл потери «вагнеровцев» в бою с повстанцами-туарегами

Bloomberg раскрыл потери «вагнеровцев» в бою с повстанцами-туарегами5
- 2.08.2024, 15:30
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Многие российские наемники попали в плен.
В конце июля повстанцы-тауреги три дня вели бои на севере Мали против наемников российской ЧВК «Вагнера», убив 84 боевиков и 47 малийских военнослужащих, информирует Bloomberg. Еще 30 представителей вражеских сил (не сказано, кто именно) получили ранения, а семеро, среди которых есть и «вагнеровцы», попали в плен. Технику и транспорт проправительственных войск уничтожили или захватили.
Для ЧВК «Вагнер» это самые тяжелые потери за все время дислокации в Мали, то есть с 2021 года. Пророссийские силы прибыли в страну после того, как армия захватила власть в результате двух переворотов и выгнала оттуда военные силы Франции и ООН.
Напомним, 28 июля оппозиционное издание ASTRA сообщило, что на севере Мали колонна правительственных войск и российских наемников ЧВК «Вагнер» попала в засаду. Их во время боя разгромили повстанцы — туареги-сепаратисты. Последние захватили вооружение и технику, некоторые боевики попали в плен, а других убили.