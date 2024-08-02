Белорусская батутистка Виолетта Бордиловская завоевала «серебро» на Олимпиаде

Белорусская батутистка Виолетта Бордиловская завоевала «серебро» на Олимпиаде17
- 2.08.2024, 15:35
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Это первая медаль белорусов в Париже.
19-летняя Виолетта дебютировала на Играх. По итогам квалификации белоруска набрала вторую сумму баллов — 56,340. Для этого хватило всего одной попытки.
Виолетта выступала в финале первой. Если в квалификации у спортсменок было две попытки (в итоговый зачет шел лучший результат), то финал состоял из одной. Прыжки Бордиловской вновь удались.
Уроженке Могилева поставили оценку — 56,060. Ее сумела опередить только британка Бриони Пейдж (56,480).