закрыть
2 августа 2024, пятница, 16:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусская батутистка Виолетта Бордиловская завоевала «серебро» на Олимпиаде

17
  • 2.08.2024, 15:35
  • 3,546
Белорусская батутистка Виолетта Бордиловская завоевала «серебро» на Олимпиаде
Виолетта Бордиловская

Это первая медаль белорусов в Париже.

19-летняя Виолетта дебютировала на Играх. По итогам квалификации белоруска набрала вторую сумму баллов — 56,340. Для этого хватило всего одной попытки.

Виолетта выступала в финале первой. Если в квалификации у спортсменок было две попытки (в итоговый зачет шел лучший результат), то финал состоял из одной. Прыжки Бордиловской вновь удались.

Уроженке Могилева поставили оценку — 56,060. Ее сумела опередить только британка Бриони Пейдж (56,480).

Написать комментарий 17

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Обменный фонд
Обменный фонд Ирина Халип
Сколько еще Россия может вести войну?
Сколько еще Россия может вести войну? Гарри Каспаров
В Кремле задергались
В Кремле задергались Леонид Невзлин
Обитатель минного поля
Обитатель минного поля Владимир Халип