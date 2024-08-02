Белорусов с дроном задержали под Брестом 2.08.2024, 15:46

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иллюстративное фото

Он летел в пограничной зоне.

Госпогранкомитет отчитался о задержании трех граждан Беларуси в Брестском районе. Они управляли беспилотником около деревни Заполье.

Как рассказали в ГПК, пограничники заметили БПЛА ночью 2 августа. Он летел в пограничной зоне. Вблизи места его посадки были задержаны три человека, у которых были обнаружены устройство для запуска беспилотника и ноутбук с проложенным маршрутом.

«За использование беспилотного летательного аппарата в пограничной зоне и нарушение пограничного режима в отношении мужчин начат административный процесс. Им грозит штраф в размере до 50 базовых величин», — сообщили в ГПК.

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