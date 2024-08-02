Дети российских разведчиков узнали, что они не аргентинцы, только после обмена

Дети российских разведчиков узнали, что они не аргентинцы, только после обмена14
- 2.08.2024, 15:50
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Русского языка они не знают.
Дети российских разведчиков-нелегалов Дульцевых узнали, что они не аргентинцы, а русские, только после обмена, когда летели в самолете в РФ, пишет Baza.
Во время встречи в аэропорту Владимир Путин поприветствовал девочку по-испански, сказал ей «Buenas noches».
Русского языка дети (сын и дочь) не знают, говорят по-испански.
Артем и Анна Дульцевы — российские разведчики, которые выдавали себя за граждан Аргентины. В прошлом году их арестовали в Словении. В этой стране они получили по 1 году 7 месяцев лишения свободы за шпионаж. И стали участниками масштабного обмена заключенными между Западом и Россией.
В Кремле утверждают, что для Дульцевых существовала реальная угроза лишения родительских прав. Пока они находились в заключении в Словении, они редко могли видеть своих детей.