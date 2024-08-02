Белорус рассказал об «очередном идиотизме агрохунты»7
- 2.08.2024, 16:02
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Урожай начали убирать по ночам.
В Беларуси убрали половину площадей зерновых, а собранные объемы колеблются около трети запланированных.
«Планы были изначально нереальные, размеры урожая родились в воспаленном мозге «великого агронома» Лукашенко. Нужно выпутываться, нелегитимный не прощает покусившихся на его священную корову (агросектор), и лукашисты активно придумывают поводы, как выкрутиться и отмазаться.
Сейчас вырываются вперед «смотрящие» Минской области. Они начали… убирать урожай по ночам. Этот метод перешел из СССР и применяется в основном в Беларуси. Экономически невыгоден, но чудесная показуха.
Следующим «мудрейшим» шагом будет сеять зимой, а убирать весной», — пишет читатель сайта Charter97.org.