закрыть
2 августа 2024, пятница, 16:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорус рассказал об «очередном идиотизме агрохунты»

7
  • 2.08.2024, 16:02
  • 5,394
Белорус рассказал об «очередном идиотизме агрохунты»

Урожай начали убирать по ночам.

В Беларуси убрали половину площадей зерновых, а собранные объемы колеблются около трети запланированных.

«Планы были изначально нереальные, размеры урожая родились в воспаленном мозге «великого агронома» Лукашенко. Нужно выпутываться, нелегитимный не прощает покусившихся на его священную корову (агросектор), и лукашисты активно придумывают поводы, как выкрутиться и отмазаться.

Сейчас вырываются вперед «смотрящие» Минской области. Они начали… убирать урожай по ночам. Этот метод перешел из СССР и применяется в основном в Беларуси. Экономически невыгоден, но чудесная показуха.

Следующим «мудрейшим» шагом будет сеять зимой, а убирать весной», — пишет читатель сайта Charter97.org.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Обменный фонд
Обменный фонд Ирина Халип
Сколько еще Россия может вести войну?
Сколько еще Россия может вести войну? Гарри Каспаров
В Кремле задергались
В Кремле задергались Леонид Невзлин
Обитатель минного поля
Обитатель минного поля Владимир Халип