Белорус рассказал об «очередном идиотизме агрохунты» 7 2.08.2024, 16:02

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Урожай начали убирать по ночам.

В Беларуси убрали половину площадей зерновых, а собранные объемы колеблются около трети запланированных.

«Планы были изначально нереальные, размеры урожая родились в воспаленном мозге «великого агронома» Лукашенко. Нужно выпутываться, нелегитимный не прощает покусившихся на его священную корову (агросектор), и лукашисты активно придумывают поводы, как выкрутиться и отмазаться.

Сейчас вырываются вперед «смотрящие» Минской области. Они начали… убирать урожай по ночам. Этот метод перешел из СССР и применяется в основном в Беларуси. Экономически невыгоден, но чудесная показуха.

Следующим «мудрейшим» шагом будет сеять зимой, а убирать весной», — пишет читатель сайта Charter97.org.

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