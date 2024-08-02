Лукашенко в Мозырском районе разговаривал с массовкой 7 2.08.2024, 16:28

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А для комфорта рядом с ним поставили вентилятор.

Белорусский правитель Лукашенко приезжал 2 августа в Мозырь, чтобы «проинспектировать устранение последствий стихии на Гомельщины» — так это было заявлено в государственной прессе, пишет «Флагшток».

Диктатор в буквально смысле лишь отметился в регионе. Всё его посещение Мозырского района состояло из маршрута в полтора километра — от вертолётной площадки к поселковой площади Прудка и обратно.

На выезде с вертолетной площадки около военной части Мозырского пограничного отряда Лукашенко ожидал шатер с чиновниками. Для большего комфорта диктатора в шатре расположили вентилятор.

На участке пути от шатра до поселковой площади на всякий случай уложили новый асфальт и побелили не только бордюры, но и столбы, и деревья, как видно на фото. Эти работы местные власти проводили на протяжении минувшей недели, как только стало известно о визите.

Помимо программной речи правителя план его визита включал «общение с местными жителями», среди которых оказались чиновники и семьи — как выяснилось, тоже не простые.

В частности, случайной семьёй из толпы стала семья начальника отделения управления охраны госграницы Мозырского погранотряда Дениса Вераксы.

Эта семья ранее уже положительно себя зарекомендовала на пропагандистских мероприятиях.

После своего спича и «общения с жителями» Лукашенко сразу же вылетел в свою резиденцию на отдых. На изучение проблем, вызванных ураганом 14 июля в Гомельской области, у Александра Лукашенко ушло приблизительно 4 часа.

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