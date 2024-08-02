Франция призвала соотечественников срочно покинуть Иран 3 2.08.2024, 16:30

Вся страна находится в «красной» зоне.

Министерство иностранных дел Франции в пятницу, 2 августа, призвало сограждан, которые еще могут находиться в Иране, покинуть страну «как можно скорее» из-за повышенного риска военной эскалации между Израилем и Тегераном.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Французское внешнеполитическое ведомство в рекомендациях по поездкам в Иран напомнило, что вся страна находится в «красной» зоне.

«Поэтому французским гражданам официально рекомендуется воздержаться от поездок в Иран по любым причинам», – добавили там, призвав соотечественников также «держаться подальше от любых демонстраций».

МИД Франции не уточняет количество французов, которых может касаться эта рекомендация.

На этой неделе стало известно об убийстве в Тегеране Исмаила Хании – политического лидера палестинского исламистского движения ХАМАС. Иран и его ливанский союзник «Хезболла» обвинили в убийстве Израиль.

Это, а также израильский удар в пригороде Бейрута, в результате которого был убит военный лидер «Хезболлы», возродили опасения, что война может распространиться на весь Ближний Восток между Израилем, с одной стороны, и Ираном и поддерживаемым им группами.

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