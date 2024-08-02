В сына актера Армена Джигарханяна стреляли в центре Лас-Вегаса 1 2.08.2024, 16:53

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Пуля задела голову.

Сына советского актера Армена Джигарханяна расстреляли в центре Лас-Вегаса — одна из пуль прошла мимо, вторая зацепила голову, пишет Mash.

58-летний Степан Джигарханян рассказал: возвращался домой и якобы случайно угодил в разборку местных банд. Один из представителей которых расстрелял его прямо из авто, на ходу.

Первая пуля просвистела мимо, вторая попала ему в голову, к счастью, по касательной.

Мужчина сразу обратился к медикам, впереди лечение и реабилитация. Чем он не угодил гангстерам — не понимает.

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