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США отправят больше боевых самолетов на Ближний Восток

  • 2.08.2024, 17:18
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США отправят больше боевых самолетов на Ближний Восток

Чтобы защитить Израиль.

США готовятся направить дополнительные боевые самолеты на Ближний Восток в ответ на угрозы со стороны Ирана атаковать Израиль в ближайшие дни, чтобы отомстить за смерть Исмаила Хании, сообщает The New York Times.

Один из американских военных чиновников, выступавший на условиях анонимности, заявил, что американские силы на Ближнем Востоке принимают «необходимые меры» для повышения боеготовности и защиты американских войск и союзников от любых угроз со стороны Ирана или поддерживаемых Ираном группировок.

В материале говорится, что количество самолетов для отправки все еще прорабатывается, как и окончательное одобрение от старших должностных лиц, включая министра обороны Ллойда Остина.

Американские чиновники заявили в комментарии изданию, что они пытаются проработать «американский ответ», чтобы как можно быстрее отправить достаточное количество нужных типов самолетов, чтобы помочь защитить Израиль, не создавая впечатления эскалации конфликта.

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