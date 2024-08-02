Собака навела украинский дрон-камикадзе на позиции российских оккупантов

Собака навела украинский дрон-камикадзе на позиции российских оккупантов2
- 2.08.2024, 17:28
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Уникальный видеофакт.
В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент плодотворного сотрудничества животного и человека. Пес помогает операторам дронов из 32-й ОМБр ВСУ искать укрытия с оккупантами.
«Уникальная спецоперация: украинский пес-наводчик помог нашим аэробомберам отыскать укрытие российских оккупантов, после чего туда ворвался дрон-камикадзе с термобарическим боеприпасом. Собака жива, с ней все хорошо. С российскими солдатами тоже все хорошо - они мертвы», - говорится в комментарии к видео.