закрыть
2 августа 2024, пятница, 18:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Собака навела украинский дрон-камикадзе на позиции российских оккупантов

2
  • 2.08.2024, 17:28
  • 2,880
Собака навела украинский дрон-камикадзе на позиции российских оккупантов

Уникальный видеофакт.

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент плодотворного сотрудничества животного и человека. Пес помогает операторам дронов из 32-й ОМБр ВСУ искать укрытия с оккупантами.

«Уникальная спецоперация: украинский пес-наводчик помог нашим аэробомберам отыскать укрытие российских оккупантов, после чего туда ворвался дрон-камикадзе с термобарическим боеприпасом. Собака жива, с ней все хорошо. С российскими солдатами тоже все хорошо - они мертвы», - говорится в комментарии к видео.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Обменный фонд
Обменный фонд Ирина Халип
Сколько еще Россия может вести войну?
Сколько еще Россия может вести войну? Гарри Каспаров
В Кремле задергались
В Кремле задергались Леонид Невзлин
Обитатель минного поля
Обитатель минного поля Владимир Халип