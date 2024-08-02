Украинский боксер Александр Усик рассказал, верит ли в освобождение Крыма 1 2.08.2024, 17:47

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Эмоциональное видео.

Чемпион WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22−0, 14 КО) заявил, что Украина вернет Крым.

Украинский боксер дал интервью Роману Бебеху, в котором рассказал, что удастся освободить полуостров от Российской Федерации.

«Я знаю, а не верю. Я не верю в это, я знаю это. Верить и знать — это разные вещи.

Много лет назад я говорил о том, что я буду там, где я сейчас — многие в это не верили. Сейчас я решил говорить не в утвердительной форме, но завуалировано я буду это делать. Люди не верят в это, но я не обращаю на это внимания. Я некоторым людям не верю, потому что они не искренние», — сказал Усик.

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