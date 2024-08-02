«Достали, а она золотая» 1 2.08.2024, 18:08

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Покупателю «Евроопта» дорого обошлась тушка курицы.

Житель Витебска делал покупки с женой в «Евроопте» и не обратил внимания на завышенную цену одного из товаров. Оплошность заметили только на следующий день, когда решили приготовить курицу. Просто ли в таких случаях добиться правды, разбирался сайт 1pr.by.

Как говорит мужчина, покупок было много и пара не придала значения большой сумме в чеке. Дома распаковали продукты, разместили их и благополучно забыли до следующего дня.

«Достали из морозилки курицу, а она, оказывается, золотая — целых 119 рублей», — поделился мужчина.

Покупатель обратился в гипермаркет с требованием вернуть разницу. Со слов жителя Витебска, чека у них уже не было, но несмотря на это работники магазина без лишних вопросов вернули 107 рублей.

Мужчина не имеет претензий к «Евроопту», хотя пришлось потратить своё время на возврат денег. При этом он призывает граждан не терять бдительность и проверять чеки после покупки.

Человеческий фактор или халатность?

Мы показали видео контролёру-кассиру одного из брестских гипермаркетов «Евроопт», чтобы узнать, почему возникла такая ситуация и кто виноват.

«Если рассматривать с точки зрения нашего регламента, то виноваты в этой ситуации и продавец отдела, и контролёр-кассир. Продавец виноват, потому что неправильно взвесил курицу и выставил на витрину, а кассир — что не проверил при расчёте».

Также девушка предположила, что разница в весе произошла не из-за злого умысла, а из-за человеческого фактора.

«Весового товара очень много, особенно в гиперах. Продавец вбивает стоимость, машинально кладёт товар на весы и клеит вышедшую этикетку. Предположу, что при каком-то движении работник нажал 0 и получилось, что курица весит не 1,752, а 17,502. Либо же ошибся при затаривании. В любом случае цели обмануть покупателя у продавца нет».

Со слов контролёра-кассира «Евроопта», такие случаи не проходят бесследно для виноватых. Деньги покупателю вернут, а вот у невнимательных работников могут появиться проблемы.

«Здесь всё зависит от руководителя, но знаю, что во многих магазинах сети к этому относятся очень строго. Например, могут потребовать написать объяснительную и после этого лишить части премии».

Также работница порекомендовала покупателям проверять чеки, не отходя от кассы или, по возможности, следить за товаром на электронном табло при расчёте. И, самое главное, понимать, что никто не пытается их обмануть. Ведь такие ситуации могут возникнуть из-за простого человеческого фактора.

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