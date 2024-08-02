В Мозыре после дождя развалилась лестница, соединяющая два района 3 2.08.2024, 18:24

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Год назад ее ремонтировали.

Лестница на одном из подъемов в Мозыре, которая соединяет улицы Крупской и Нагорную, «поплыла» после дождей. Фото опубликовали местные паблики, заметил «Флагшток».

В обсуждении местные жители говорят, что эта лестница соединяет два довольно больших района:

«Народ пользуется этой лестницей почти 40 лет, причем активно. Здесь уже можно было бы трамвай запустить, но не до земного… При Советском Союзе бюджета хватило, чтобы сделать людям лестницу».

Оказалось, что сломанную сейчас из-за размытого грунта лестницу последний раз ремонтировали меньше года назад:

«Судя по высоте ступеней, лепили быстро — вот результат».

Действительно, в мозырской районке «Флагшток» нашел публикацию с заголовком «Ремонт лестницы идет по плану». В конце августа 2023 года ту же самую лестницу, которая тогда в очередной раз развалилась после ливня, чинил райжилкомхоз.

Тогда сообщалось, что «выполнены работы по ремонту лотка, который будет собирать все ливневые воды со склона и не давать им размывать котлован».

Также коммунальщики обещали, что укрепят фундамент, создадут новую опалубку и зальют бетоном лестничные марши.

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