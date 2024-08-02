Словацкая пловчиха потеряла сознание в олимпийском бассейне 2.08.2024, 18:53

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21-летняя Тамара Потоцкая впервые приняла участие в Олимпиаде.

Словацкая пловчиха Тамара Потоцкая потеряла сознание у бортика бассейна после заплыва на 200 м. Медперсонал переместил спортсменку на носилки и предоставил ей кислородную маску, сообщает Reuters.

21-летняя Потоцкая впервые приняла участие в Олимпиаде. Она заняла седьмое место в третьем заплыве на арене La Defense. По словам медиа-менеджера площадки, спортсменка пришла в сознание и находится под наблюдением врачей.

Результат пловчихи из Словакии составил 2 минуты 14,2 секунды. Потоцкая проплыла на 4,3 секунды медленнее канадки Саммер Макинтош.

Ранее на Олимпиаде в Париже канадская спортсменка взяла золото на 400 м комплексным плаванием и в заплыве на 200 м баттерфляем, а также серебро — на 400 м вольным стилем.

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