Белорусы жалуются на задержки с ускоренной выдачей «старых» паспортов 1 2.08.2024, 19:02

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Как будут решать проблему.

Белорусы жалуются в МВД на задержки со срочным и ускоренным оформлением паспортов образца 1996 года. Глава ведомства Иван Кубраков взял проблему на контроль и раздал поручения, которые должны помочь ее решить, сообщили в МВД.

В ведомстве отметили, что жалобы касаются промедлений со срочным и ускоренным оформлением паспортов «старого» образца 1996 года.

«Необходимо отметить, что традиционно в летний период востребованность этой административной процедуры возрастает», — подчеркнули в МВД.

Из числа сотрудников центрального аппарата МВД создана мониторинговая рабочая группа, которая с 3 августа начнет помогать с оформлением паспортов региональным подразделениям по гражданству и миграции.

Кроме того, для ускорения процесса изготовления и выдачи паспортов Центр персонализации документов переходит на круглосуточный режим работы.

Белорусам также предложили обращаться в Департамент по гражданству и миграции МВД на горячую линию, которая работает в период приемного времени подразделений ГиМ.

Напомним, о задержках с выдачей новых паспортов белорусы рассказывали еще в июле. Позже установленного срока получали и те, кто менял документы в обычном порядке, и те, кто заплатил за ускоренное изготовление (за две недели). В некоторых случаях ждать оформления приходилось полтора месяца.

В Департаменте по гражданству и миграции МВД, куда журналистка «Зеркала» позвонила как физлицо, подтвердили, что сейчас есть технические проблемы с печатью, но заверили, что больше полутора месяцев документ делать не могут.

В одном из отделов по гражданству и миграции тоже признали, что задержки в изготовлении и выдаче паспортов есть. Там добавили, что технические проблемы — на стороне Бюро паспортизации населения, которое занимается изготовлением документов. Какого именно рода неполадки, не уточнили.

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