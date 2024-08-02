«Верьте в себя и все получится»: белорусская батутистка рассказала, как взяла серебро Олимпиады 4 2.08.2024, 18:56

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Виолетта Бордиловская

Виолетта Бордиловская ранее не завоевывала медали мировых чемпионатов и этапов Кубка мира.

19-летняя белоруска из Могилева Виолетта Бордиловская сенсационно завоевала серебряную медаль Олимпиады-2024 в прыжках на батуте.

Бордиловская уступила только титулованной британке Бриони Пейдж. 33-летняя чемпионка, имеющая награды всех престижных турниров, набрала 56.480 баллов, а Виолетта - 56.060. Отметим, что британка выступала после белоруски.

Виолетта ранее не завоевывала медали мировых чемпионатов и этапов Кубка мира. В ее активе только медали юниорского чемпионата Европы.

Поэтому серебро могилевчанки на Олимпиаде в соперничестве с самыми опытными и титулованными конкурентами стала сенсационным.

— Было непонятно, какие у меня шансы, — призналась она после выступления. — Ясно, что они есть всегда, но с моими прыжками это непредсказуемо.

Главное, что Бордиловская выдержала борьбу нервов, ведь конкуренты допускали серьезные ошибки и даже вылетали с батута.

— Морально было очень тяжело, но я выдержала. Я углубилась в свои прыжки и не следила за выступлением других, - сказала Виолетта.

Это тот вид спорта, где именно судьи определяют оценку.

— Показалось, что британка была не сильнее вас. Вам тоже? - спросили у Виолетты.

— Да, - ответила она и засмеялась.

Напомним, что белоруска вышла в финал, показав второй результат в квалификации. Она сказала, что отбор в финал был «легче, но страшнее»:

— Есть ошибки, из-за которых я лишилась пары десятых, поэтому вышло маловато.

Бордиловская поразила своей уверенностью:

«Верьте в себя и все получится», - сказала Виолетта.

Похоже, такое великолепное выступление удивила и ее саму.

— До сих пор не верится. Внутри ликую, эмоций много, но пока не могу их связать, - призналась серебряная призер Игр.

Она была рада, что собралась в нужный момент, самокритично отметив, что показала хорошее выступление, хотя не обошлось без помарок.

— Поддерживала и тренер Ольга Власова. Медаль очень драгоценная для нас всех. Вечером поболею за Ивана Литвиновича, - цитирует НОК Беларуси Виолетту Бордиловскую.

Тренер Ольга Власова продолжает медальный путь белорусских прыжков на батуте. У нее были олимпийские чемпионы в мужском турнире, и вот есть медаль у женщин.

— Рядом есть мои тренеры, поддержка Ольги Власовой, которая для меня много значит. Она вложила столько в меня и в мои прыжки, - сказала белоруска.

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