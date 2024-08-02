«Верьте в себя и все получится»: белорусская батутистка рассказала, как взяла серебро Олимпиады

«Верьте в себя и все получится»: белорусская батутистка рассказала, как взяла серебро Олимпиады4
- 2.08.2024, 18:56
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Виолетта Бордиловская ранее не завоевывала медали мировых чемпионатов и этапов Кубка мира.
19-летняя белоруска из Могилева Виолетта Бордиловская сенсационно завоевала серебряную медаль Олимпиады-2024 в прыжках на батуте.
Бордиловская уступила только титулованной британке Бриони Пейдж. 33-летняя чемпионка, имеющая награды всех престижных турниров, набрала 56.480 баллов, а Виолетта - 56.060. Отметим, что британка выступала после белоруски.
Виолетта ранее не завоевывала медали мировых чемпионатов и этапов Кубка мира. В ее активе только медали юниорского чемпионата Европы.
Поэтому серебро могилевчанки на Олимпиаде в соперничестве с самыми опытными и титулованными конкурентами стала сенсационным.
— Было непонятно, какие у меня шансы, — призналась она после выступления. — Ясно, что они есть всегда, но с моими прыжками это непредсказуемо.
Главное, что Бордиловская выдержала борьбу нервов, ведь конкуренты допускали серьезные ошибки и даже вылетали с батута.
— Морально было очень тяжело, но я выдержала. Я углубилась в свои прыжки и не следила за выступлением других, - сказала Виолетта.
Это тот вид спорта, где именно судьи определяют оценку.
— Показалось, что британка была не сильнее вас. Вам тоже? - спросили у Виолетты.
— Да, - ответила она и засмеялась.
Напомним, что белоруска вышла в финал, показав второй результат в квалификации. Она сказала, что отбор в финал был «легче, но страшнее»:
— Есть ошибки, из-за которых я лишилась пары десятых, поэтому вышло маловато.
Бордиловская поразила своей уверенностью:
«Верьте в себя и все получится», - сказала Виолетта.
Похоже, такое великолепное выступление удивила и ее саму.
— До сих пор не верится. Внутри ликую, эмоций много, но пока не могу их связать, - призналась серебряная призер Игр.
Она была рада, что собралась в нужный момент, самокритично отметив, что показала хорошее выступление, хотя не обошлось без помарок.
— Поддерживала и тренер Ольга Власова. Медаль очень драгоценная для нас всех. Вечером поболею за Ивана Литвиновича, - цитирует НОК Беларуси Виолетту Бордиловскую.
Тренер Ольга Власова продолжает медальный путь белорусских прыжков на батуте. У нее были олимпийские чемпионы в мужском турнире, и вот есть медаль у женщин.
— Рядом есть мои тренеры, поддержка Ольги Власовой, которая для меня много значит. Она вложила столько в меня и в мои прыжки, - сказала белоруска.