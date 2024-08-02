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Зеленский анонсировал «инновационные решения» для военных

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  • 2.08.2024, 19:18
  • 1,334
Зеленский анонсировал «инновационные решения» для военных
Владимир Зеленский

Они должны убрать бюрократию и бумажную работу.

Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения в пятницу, 2 августа, анонсировал «инновационные решения» для украинских военных, которые уберут много бумажной работы и бюрократии в подразделениях.

«Провел совещание с командой Минобороны. Готовим новые, абсолютно современные решения для наших воинов, которые точно уберут много бюрократии и бумажной работы из подразделений. Уже скоро эти решения будут представлены обществу. Выглядят действительно инновационно», — сказал украинский президент в обращении, опубликованном в Telegram.

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