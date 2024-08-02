СМИ назвали самого вероятного кандидата в вице-президенты Камалы Харрис 2.08.2024, 19:48

Джош Шапиро

Им может стать губернатор Пенсильвании.

Наиболее вероятной кандидатурой Демократической партии США в вице-президенты является губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, хотя Камала Харрис еще не сделала окончательный выбор.

Об этом узнал Axios от источников в Белом доме, кампании Харрис и Демократической партии.

По словам собеседников Axios, 51-летний Шапиро является наиболее логичным и ожидаемым выбором Харрис как кандидата в вице-президенты США от Демпартии.

Среди прочего, Пенсильвания дает на выборах президента 19 голосов выборщиков – это наибольшее количество голосов от так называемого ключевого штата, который не поддерживает традиционно Демократическую или Республиканскую партию.

Также стало известно об отмене Шапиро серии мероприятий по сбору средств, что может указывать на его подготовку к другой роли в кампании демократов, а на Уолл-стрит ожидают, что Камала Харрис выберет кандидатом в вице-президенты действующего губернатора.

В команде вице-президента США, которую еще должны официально выдвинуть кандидатом на выборах, призвали журналистов не делать поспешных выводов. Но собеседники Axios считают, что у нее нет лучшего выбора, кроме Джоша Шапиро.

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