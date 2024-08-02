Лукашенко признался, что ему уже тяжело ходить

Лукашенко признался, что ему уже тяжело ходить3
- 2.08.2024, 19:57
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У диктатора проблемы с ногой.
Лукашенко во время инспекционной поездки по Мозырскому району коснулся не слишком для него приятной темы — своего здоровья. И сказал об этом больше, чем делает обычно, по крайней мере признав проблемы с ногой.
Лукашенко признался, что иногда у него болит нога.
«Я не говорю, что идеально. Ну, иногда хромаю, нога болит. Не могут мне сустав отремонтировать. Где не пройдешь, там проедешь. Со здоровьем — тьху-тьху. Я когда ляпну языком, что здоровье нормальное, обязательно что-нибудь случится», — сказал он.