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Форвард сборной Украины подписал контракт с итальянской «Ромой»

  • 2.08.2024, 20:13
Форвард сборной Украины подписал контракт с итальянской «Ромой»
Артем Довбик

В прошлом сезоне Артем Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании.

Форвард сборной Украины Артем Довбик официально стал игроком итальянского клуба Серии А «Рома». Об этом 2 августа сообщается на сайте римского клуба.

В составе «джаллоросси» Довбик будет играть под 11-м номером.

В итальянском клубе отметили, что Довбик – первый украинский футболист в истории «Ромы».

«Благодаря инвестициям […] «Рома» получила одного из лучших бомбардиров на международной арене. И впервые клуб приобрел лучшего бомбардира европейской лиги предыдущего сезона. Такого никогда не было", – сказано в сообщении.

По данным Corriere dello Sport, Довбик подписал пятилетний контракт с «Ромой» с зарплатой €3,5 млн в год плюс бонусы.

27-летний украинец уже принял участие в тренировке команды 2 августа.

Довбик настолько хотел перейти в «Рому», что отказался от предусмотренных ему от трансфера €1,5 млн (согласно соглашению с предыдущим клубом – испанской «Жироной»), чтобы закрыть сделку.

«Жирона» получит за Довбика €30,5 млн фиксированной платой, еще €5,5 млн предусмотрены в виде бонусов. Кроме того, испанский клуб получит 10% от будущей перепродажи нападающего сборной Украины, подчеркнула Corriere dello Sport.

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