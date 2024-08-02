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Россияне после проваленных штурмов на броне пошли против украинских десантников пехотой

  • 2.08.2024, 20:29
Россияне после проваленных штурмов на броне пошли против украинских десантников пехотой

Видео результата.

Российские оккупанты после нескольких попыток массированных штурмов позиций 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады на Кураховском направлении в конце июля снова пытались прорвать оборону украинских воинов. Десантники показали видео.

В 79 бригаде отметили, что после проваленных механизированных штурмов оккупанты бросили в бой пехоту без поддержки техники.

Десантники ВСУ назвали это «совершенно суицидным решением» и вместе с 471 отдельным пехотным батальоном «разобрали захватчиков на мелкие части».

По данным 79 бригады, потери РФ составили 11 убитых штурмовиков и трое раненых.

В сводке Генштаба сообщалось, что на Кураховском направлении с начала суток 2 августа россияне три раза атаковали украинские подразделения, пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Красногоровка и Константиновка.

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