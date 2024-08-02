Харрис официально стала кандидатом в президенты США от Демократической партии 2 2.08.2024, 20:47

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За вице-президента США отдали свой голос 3923 демократа.

В США состоялось голосование, на котором демократы выбрали своего официального кандидата в президенты на выборах 2024 года. По решению демократов, этим кандидатом стала вице-президент Камала Харрис.

Об этом сообщает The Washington Post.

«Для меня большая честь быть кандидатом от Демократической партии на пост президента Соединенных Штатов. Я официально приму эту кандидатуру на следующей неделе», — написала Харрис в соцсети Х.

Заметим, что в голосовании приняли участие около 4000 делегатов, выделенных во время праймериз от Демократической партии.

Сегодня за Харрис отдали свой голос 3923 демократа. Заметим, что для официального выдвижения на выборы Харрис требовалось минимум 1976 голосов.

1 августа члены Демократической партии начали онлайн-голосование за Харрис как единственного кандидата на пост президента США. Оно продлится до понедельника, 5 августа.

Напомним, что кандидатуру Харрис поддержал и снявшийся с выборов в начале месяца нынешний президент США Джо Байден.

Выборы президента США запланированы на 5 ноября.

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