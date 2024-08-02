Турция утвердила соглашение о зоне свободной торговли с Украиной 2.08.2024, 21:04

Теперь аналогичное решение должна принять Верховная Рада.

Турция ратифицировала соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Украиной, сообщается в официальном вестнике страны Resmi Gazete. Теперь аналогичное решение должна принять Верховная Рада, тогда документ вступит в силу.

Страны подписали соглашение еще 3 февраля 2022 года. В рамках него Турция обнулит пошлину на 10 337 товарных позиций в сфере промышленности (93,4%) и сельского хозяйства (7,6%), что составляет 95% от общего количества продукции, экспортируемой Украиной в республику. Еще на 1348 позиций будут действовать квоты или пониженные тарифы.

После переходных периодов, которые продлятся от трех до семи лет, Турция отменит плату за ввоз еще для 1,5% промышленных и 28,5% сельскохозяйственных товаров.

Кроме этого, производимая Украиной из турецкого сырья продукция будет считаться украинской и сможет беспошлинно попасть на рынки всех европейских стран. По оценке правительства страны, соглашение будет ежегодно давать прибавку в 2,2% к ВВП и 2,6% к доходам домохозяйств.

В свою очередь Украина обнулит пошлины на 56% промышленных и 11,5% сельскохозяйственных товаров. Это решение будет реализовываться постепенно, с переходными периодами от 2 до 5 лет в первом случае и от 2 до 10 лет во втором. Затем ввозные пошлины будут отменены еще для 43,2% промышленных и 53,7% сельскохозяйственных товаров.

При этом Украина сохранит плату за ввоз подержанных автомобилей и б/у вещей (секонд-хенд) и установит трех- и пятилетние переходные периоды действия пошлин на транспортные средства и продукцию легкой промышленности.

В 2023 году объем двусторонней торговли между Турцией и Украиной достиг $7,3 млрд, из которых украинский экспорт составил $4,1 млрд, а импорт — $3,2 млрд. Значительными статьями экспорта являются растительные масла (более $0,8 млрд), зерно ($0,6 млрд) и семена масличных ($0,4 млрд).

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